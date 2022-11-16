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На Одеській митниці знайшли м’яса білоруського виробництва на 3,6 млн дол.: планують передати для ЗСУ

На Одеській митниці знайшли м’яса білоруського виробництва на 3,6 млн дол.: планують передати для ЗСУ

Київ • УНН

 • 367903 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Одеській митниці було виявлено 720 тонн замороженого м’яса білоруського виробництва на понад 3,6 млн доларів. Воно буде передано на потреби Збройних Сил України. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

Цитата

«Працівники ДБР за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури виявили на Одеській митниці 36 рефрижераторів із 720 тонами замороженого м’яса білоруського виробництва довготривалого терміну зберігання. Встановлено, що продукція була завезена на територію України в режимі «транзит» ще до 24 лютого і вже планувалася для подальшого переправлення далі за кордон», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що однак, після початку широкомасштабної агресії росії, рефрижератори залишились на митниці і їхній подальший рух був заблокований. Увесь цей час товар зберігався на приватному терміналі. Посадовці митниці нічого не зробили, аби встановленим порядком своєчасно передати виявлений товар країни-посібника агресора уповноваженим органам України.

Зазначається, що орієнтовна вартість м’яса становить понад 3,6 млн доларів США.

«Наразі м'ясо вилучено. Після завершення експертизи на якість воно буде направлено на потреби Збройних Сил України», - інформує ДБР.

Слідчі дії тривають. Зокрема, буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які своєчасно не вжили жодних необхідних заходів.

Доповнення

Під час обшуків на Одеській митниці знайшли гелікоптер Мі-2.

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