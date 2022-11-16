На Одесской таможне обнаружили мяса белорусского производства на 3,6 млн долл.: планируют передать для ВСУ

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«Сотрудники ГБР при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры обнаружили на Одесской таможне 36 рефрижераторов с 720 тоннами замороженного мяса белорусского производства длительного срока хранения. Установлено, что продукция была завезена на территорию Украины в режиме «транзит» еще до 24 февраля и уже планировалась для дальнейшей переправки дальше за границу», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что однако, после начала широкомасштабной агрессии россии, рефрижераторы остались на таможне и их дальнейшее движение было заблокировано. Все это время товар хранился на частном терминале. Чиновники таможни ничего не сделали, чтобы установленным порядком своевременно передать обнаруженный товар страны-пособника агрессора уполномоченным органам Украины.

Отмечается, что ориентировочная стоимость мяса составляет более 3,6 млн долларов США.

«В настоящее время мясо изъято. После завершения экспертизы на качество оно будет направлено на нужды Вооруженных Сил Украины», - информирует ГБР.

Следственные действия продолжаются. В частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые своевременно не приняли никаких необходимых мер.

Дополнение

Во время обысков на Одесской таможне нашли вертолет Ми-2.