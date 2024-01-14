На Одещині захисників та ветеранів обслуговуватимуть спеціальні карети швидкої допомоги

Громадська організація "Наші Черьомушки" передала КНП "Багатопрофільний шпиталь ветеранів" ООР" сучасну карету швидкої допомоги Sprinter Daimler 1313, передає УНН.

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Передача карети швидкої допомоги відбулася за сприяння очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та департаменту охорони здоров’я. Автомобіль передав заступник очільника ОВА Олександр Харлов.

Карета швидкої допомоги стане в нагоді для перевезення захисників і захисниць України, які перебувають на лікуванні та проходять реабілітацію в шпиталі ветеранів.