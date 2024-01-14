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На Одещині захисників та ветеранів обслуговуватимуть спеціальні карети швидкої допомоги

Київ • УНН

 • 38855 перегляди

Громадська організація "Наші Черемушки" передала Одеському госпіталю ветеранів сучасний автомобіль швидкої допомоги, обладнаний для надання допомоги одужуючим українським воїнам.

Громадська організація "Наші Черьомушки" передала КНП "Багатопрофільний шпиталь ветеранів" ООР" сучасну карету швидкої допомоги Sprinter Daimler 1313, передає УНН.

Деталі

Передача карети швидкої допомоги відбулася за сприяння очільника Одеської ОВА Олега Кіпера та департаменту охорони здоров’я. Автомобіль передав заступник очільника ОВА Олександр Харлов.

Карета швидкої допомоги стане в нагоді для перевезення захисників і захисниць України, які перебувають на лікуванні та проходять реабілітацію в шпиталі ветеранів.

Машина повністю укомплектована медичним обладнанням, щоб рятувати і наших воїнів, які щодня жертвують найціннішим заради майбутнього нашої держави – здоров’ям.

 - прокоментував Харлов.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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