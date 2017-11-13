На Одещині чоловік розстріляв своїх сусідів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Білгород-Дністровському зловмисник відкрив вогонь у дворі житлового будинку. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Білгород-Дністровського відділу поліції.
"Інцидент трапився напередодні ввечері. В результаті стрілянини один чоловік загинув, інший — у важкому стані в реанімації. Зловмисника затримано, відносно нього відкрито кримінальне провадження за ст.115 ч.1 п.1 ККУ“, — зазначили у поліції.
За попередньої інформацією, чоловік раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі. Свій вчинок пояснив тим, що вбивати нікого не мав наміру, таким чином намагався залякати сусідів.
У свою чергу начальник ГУНП в Одеській області Д.Головін уточнив, що лише протягом суботи та неділі в Одеській області трапилися чотири резонансні злочини, за попередніми ознаками навмисне вбивство.
“Три злочини зі застосуванням вогнепальної зброї, та декілька зухвалих розбійних нападів. Всі чотири злочини розкриті, злочинці встановлені та затриманні”, — уточнив Д.Головін.
Нагадаємо, вчора в Одесі працівник поліції в нетверезому стані отримав вогнепальне поранення в результаті сутички з товаришами.