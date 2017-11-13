В Одесской области мужчина расстрелял своих соседей

"Инцидент произошел накануне вечером. В результате стрельбы один мужчина погиб, другой - в тяжелом состоянии в реанимации. Злоумышленник задержан, в отношении него открыто уголовное производство по ст.115 ч.1 п.1 УК", - отметили в полиции.

По предварительной информации, мужчина ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Свой поступок объяснил тем, что убивать никого не собирался, таким образом пытался запугать соседей.

В свою очередь начальник ГУНП в Одесской области Д.Головин уточнил, что только в субботу и воскресенье в Одесской области произошли четыре резонансных преступления, по предварительным признакам умышленное убийство.

"Три преступления с применением огнестрельного оружия, и несколько дерзких разбойных нападений. Все четыре преступления раскрыты, преступники установлены и задержании ", - уточнил Д.Головин.

Напомним, вчера в Одессе работник полиции в нетрезвом состоянии получил огнестрельное ранение в результате конфликта с товарищами.