На Одещині зростає кількість випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Одеській області за минулу добу офіційно зареєстровано 77 випадків зараження коронавірусів, що на 15 більше, ніж днем раніше. Про це 12 серпня повідомляють в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
За даними медиків за 11 серпня, у результаті зараження коронавірусом 1 людина померла.
За весь час пандемії в Одеській області зафіксовано 142 691 випадків коронавірусу, серед захворілих 6102 - діти.
Із загальної кількості хворих 3027 осіб померли, 138 324 одужали, 1340 хворіють.