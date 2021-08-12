На Одещині зростає кількість випадків коронавірусу

За даними медиків за 11 серпня, у результаті зараження коронавірусом 1 людина померла.

За весь час пандемії в Одеській області зафіксовано 142 691 випадків коронавірусу, серед захворілих 6102 - діти.

Із загальної кількості хворих 3027 осіб померли, 138 324 одужали, 1340 хворіють.