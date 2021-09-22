На Одещині збільшується кількість хворих коронавірусом

За весь період пандемії кількість хворих у регіоні збільшилася до 149 774. Кількість смертей від коронавірусу в регіоні - 3 182. Одужали 140 505 осіб (за добу - 11).

За даними регіонального центру громадського здоров'я, на сьогодні в області введено понад 510 тисяч доз вакцини від COVID-19. Чверть мільйона вже щеплені двома дозами.