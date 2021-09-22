На Одещині збільшується кількість хворих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В Одеській області за станом на 22 вересня зареєстровано 442 нових випадки COVID-19, що на 260 більше (242%), ніж днем раніше. Летальних випадків - 3 (4 - днем раніше). Про це повідомляють у регіональному центрі громадського здоров'я, пише УНН.
За весь період пандемії кількість хворих у регіоні збільшилася до 149 774. Кількість смертей від коронавірусу в регіоні - 3 182. Одужали 140 505 осіб (за добу - 11).
За даними регіонального центру громадського здоров'я, на сьогодні в області введено понад 510 тисяч доз вакцини від COVID-19. Чверть мільйона вже щеплені двома дозами.