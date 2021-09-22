В Одесской области увеличивается число заболевших коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Одесской области по состоянию на 22 сентября зарегистрировано 442 новых случая COVID-19, что на 260 больше (242%), чем днем ранее. Летальных случаев – 3 (4 – днем ранее). Об этом сообщают в региональном центре общественного здоровья, пишет УНН.
За весь период пандемии количество заболевших в регионе увеличилось до 149 774. Число летальных исходов от коронавируса в регионе - 3 182. Выздоровели 140 505 человек (за сутки – 11).
По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены более 510 тысяч доз вакцины от COVID-19. Четверть миллиона уже привиты двумя дозами.