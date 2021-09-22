В Одесской области увеличивается число заболевших коронавирусом

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 118977 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 133692 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 114808 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 113050 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 143103 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122562 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 163230 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143351 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179699 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173016 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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В Одесской области увеличивается число заболевших коронавирусом

В Одесской области увеличивается число заболевших коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 9725 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Одесской области по состоянию на 22 сентября зарегистрировано 442 новых случая COVID-19, что на 260 больше (242%), чем днем ранее. Летальных случаев – 3 (4 – днем ранее). Об этом сообщают в региональном центре общественного здоровья, пишет УНН.

За весь период пандемии количество заболевших в регионе увеличилось до 149 774. Число летальных исходов от коронавируса в регионе - 3 182. Выздоровели 140 505 человек (за сутки – 11).

По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены более 510 тысяч доз вакцины от COVID-19. Четверть миллиона уже привиты двумя дозами.

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