На Одещині зареєстровано 8 випадків захворювання дітей на гостру кишкову інфекцію
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. За оперативною інформацією ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області у м.Ізмаїл серед вихованців ДНЗ № 19 “Маяк” з 5 по 7 листопада зареєстровано 8 випадків захворювання дітей на гостру кишкову інфекцію у віці 3-4 років. Про це повідомляє кореспондент УНН із посиланням на прес-службу відомства.
“Дітей із перебігом захворювання середньої важкості госпіталізовано до районної інфекційної лікарні. Хворих бактеріологічно та вірусологічно обстежено. Проведено експрес-тест на ротавірусну інфекцію, за результатами якого хворим встановлено попередній діагноз “Ротавірусна інфекція”, — зазначили в прес-службі ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.
З метою розслідування спалаху кишкової інфекції було створено робочу групу та проведено перевірку дошкільного навчального закладу. У ході перевірки виявлено ряд порушень санітарного законодавства. Діяльність ДНЗ № 19 “Маяк” тимчасово призупинено до 14 листопада 2016. Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.