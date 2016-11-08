В Одесской области зарегистрировали 8 случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией

"Детей с течением заболевания средней тяжести госпитализировали в районную инфекционную больницу. Больных бактериологически и вирусологически обследовали. Провели экспресс-тест ротавирусной инфекции, по результатам которого больным установлен предварительный диагноз "Ротавирусная инфекция", - отметили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

С целью расследования вспышки кишечной инфекции была создана рабочая группа и проведена проверка детского сада. В ходе проверки выявили ряд нарушений санитарного законодательства. Деятельность ДОУ № 19 "Маяк" временно приостановили до 14 ноября 2016 г. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.