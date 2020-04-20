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На Одещині зафіксовано вже 144 випадки COVID-19

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. В Одеській області зафіксовано 144 випадки COVID-19. Про це у Facebook написав очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

“Загальна кількість підтверджених випадків станом на 12:00 становить 144 особи”, — написав Куций.

Окрім того, за його словами, повторне проведення ПЛР-тестування 7-річної дівчинки та 3-річного хлопчика з Ізмаїлу показало негативний результат на COVID-19.

"Також вночі прийшло повідомлення про негативний результат у дорослого — мешканки Сарати. Тож, станом на цей момент, маємо трьох одужавших пацієнтів!" - зазначив Куций.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.

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