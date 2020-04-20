В Одесской области зафиксировано уже 144 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Одесской области зафиксировано 144 случая COVID-19. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"Общее количество подтвержденных случаев состоянию на 12:00 составляет 144 человека", - написал Куцый.
Кроме того, по его словам, повторное проведение ПЦР-тестирования 7-летней девочки и 3-летнего мальчика из Измаила показало отрицательный результат на COVID-19.
"Также ночью пришло сообщение об отрицательном результате у взрослого - жительницы Сараты. Поэтому, по состоянию на данный момент, есть трое выздоровевших пациентов!" - отметил Куцый.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.