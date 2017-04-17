На Одещині встановили солодкий великодній рекорд

Висота унікального торта, виготовленого у вигляді пасхального яйця, становить 1 метр 80 сантиметрів, а ширина — 1 метр 20 сантиметрів. Вага гігантського смаколика — 850 кілограмів. Автори ідеї — одеські кондитери, які на День святого Миколая встановили ще один солодкий рекорд, створивши найбільшу в Україні 3D інсталяцію зимового містечка.

Нагадаємо, у понеділок у Львові біля Ратуші десятки львів’ян обливались водою. Саме так містяни традиційно відзначають поливаний понеділок.