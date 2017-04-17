В Одесской области установили сладкий пасхальный рекорд

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26199 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90365 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146229 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112802 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114144 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111049 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103185 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106675 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103281 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151187 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Одесской области установили сладкий пасхальный рекорд

В Одесской области установили сладкий пасхальный рекорд

Киев  •  УНН

 • 12445 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 17 апреля. УНН. В воскресенье, 16 апреля, в городе Раздельная Одесской области был зарегистрирован новый Национальный рекорд Украины — самый большой торт в виде пасхального яйца. Об этом корреспонденту УНН сообщил представитель Национального реестра рекордов Украины в Одесской области Д.Яицкий.

Высота уникального торта, изготовленного в виде пасхального яйца, составляет 1 метр 80 сантиметров, а ширина — 1 метр 20 сантиметров. Вес гигантского гостинца составляет 850 килограммов. Авторы идеи — одесские кондитеры, которые на День святого Николая установили еще один сладкий рекорд, создав самую большую в Украине 3D инсталляцию зимнего города.

Напомним, в понедельник во Львове возле Ратуши десятки львовян обливались водой. Именно так горожане традиционно отмечают поливальный понедельник.

Украинские Национальные Новости

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