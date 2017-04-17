В Одесской области установили сладкий пасхальный рекорд

Высота уникального торта, изготовленного в виде пасхального яйца, составляет 1 метр 80 сантиметров, а ширина — 1 метр 20 сантиметров. Вес гигантского гостинца составляет 850 килограммов. Авторы идеи — одесские кондитеры, которые на День святого Николая установили еще один сладкий рекорд, создав самую большую в Украине 3D инсталляцию зимнего города.

Напомним, в понедельник во Львове возле Ратуши десятки львовян обливались водой. Именно так горожане традиционно отмечают поливальный понедельник.