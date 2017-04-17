В Одесской области установили сладкий пасхальный рекорд
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 17 апреля. УНН. В воскресенье, 16 апреля, в городе Раздельная Одесской области был зарегистрирован новый Национальный рекорд Украины — самый большой торт в виде пасхального яйца. Об этом корреспонденту УНН сообщил представитель Национального реестра рекордов Украины в Одесской области Д.Яицкий.
Высота уникального торта, изготовленного в виде пасхального яйца, составляет 1 метр 80 сантиметров, а ширина — 1 метр 20 сантиметров. Вес гигантского гостинца составляет 850 килограммов. Авторы идеи — одесские кондитеры, которые на День святого Николая установили еще один сладкий рекорд, создав самую большую в Украине 3D инсталляцию зимнего города.
Напомним, в понедельник во Львове возле Ратуши десятки львовян обливались водой. Именно так горожане традиционно отмечают поливальный понедельник.