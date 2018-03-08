На Одещині водій вантажівки намагався вивезти до Туреччини близько 20 кг бурштину
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 березня. УНН. В пункті пропуску “Іллічівський-МТП” прикордонники Одеського загону спільно з працівниками ДФС під час заходів прикордонно-митного контролю вантажівки, яка прямувала на один із теплоходів до Туреччини, виявили прихований бурштин. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес- службі Одеського прикордонного загону.
“Перевіряючи транспортний засіб турецької реєстрації, спільна оглядова група в кабіні вантажівки та в ящиках для інструменту причепа виявила 6 поліетиленових пакунків з сонячним камінням. В них знаходилось майже 18,5 кілограмів необробленого бурштину”, — йдеться у повідомленні.
Наразі каміння вилучено та передано представникам ДФС.
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