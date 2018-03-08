В Одесской области водитель грузовика пытался вывезти в Турцию около 20 кг янтаря
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 марта. УНН. В пункте пропуска "Ильичевский-МТП" пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС во время мероприятий погранично-таможенного контроля грузовика, который следовал в один из теплоходов в Турцию, обнаружили скрытый янтарь. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.
"Проверяя транспортное средство турецкой регистрации, общая обзорная группа в кабине грузовика и в ящиках для инструмента прицепа обнаружила 6 полиэтиленовых пакетов с солнечным камнем. В них находилось почти 18,5 килограммов необработанного янтаря ", - говорится в сообщении.
Сейчас камни изъяты и переданы представителям ГФС.
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