На Одещині внаслідок зіткнення маршрутки та легковика загинула людина

За словами правоохоронців, подія сталася приблизно о 15:00 неподалік від села Утконосівка.

“За попередньою інформацією, рухаючись у напрямку Ізмаїла, автомобіль „Хонда“ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом „Ізмаїл — Кальчеве“. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці, ще семеро осіб отримали ушкодження різної тяжкості та були доставлені до лікарні. Зараз на місці ДТП працюють поліцейські”, — йдеться у повідомлені поліції.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, внаслідок ДТП з туристичним автобусом “Київ-Таллін” в Білорусі 6 українців отримали незначні травми.