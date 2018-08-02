В Одесской области в результате столкновения маршрутки и легковушки погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Одесской области на трассе Одесса-Рени автомобиль "Хонда" столкнулся с маршрутным такси, в результате аварии один человек погиб, еще несколько травмированы. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации Одесской области, передает УНН.
По словам правоохранителей, проишсествие произошло примерно в 15:00 неподалеку от села Утконосовка.
"По предварительной информации, двигаясь в направлении Измаила, автомобиль" Хонда "выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "Измаил - Кальчево". В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, еще семь человек получили повреждения различной тяжести и были доставлены в больницу. Сейчас на месте ДТП работают полицейские", - говорится в сообщении полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в результате ДТП с туристическим автобусом "Киев-Таллин" в Беларуси 6 Украинская получили незначительные травмы.