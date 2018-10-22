На Одещині відкрили нове футбольне міні-поле
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Овідіополі, що на Одещині, відкрили нове футбольне міні-поле зі штучним покриттям. Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація, передає УНН.
“На його будівництво спрямували 1 мільйон 350 тисяч гривень з обласного та районного бюджетів”, — розповіли у ОДА.
За словами голови Одеської ОДА Максима Степанова, на сьогодні в області функціонує сім сучасних майданчиків для гри у міні-футбол. Ще п’ять буде відкрито до кінця року.
“Також триває будівництво 12 багатофункціональних майданчиків для різних видів спорту”, — розповіли в облдержадміністрації.
Нагадаємо, за даними Федерації футболу, до 2014 року в Україні було всього 768 футбольних полів та майданчиків зі штучним покриттям. У 2015-2018 роках вже побудовано близько 900 об’єктів футбольної інфраструктури, а на різних етапах проектування і будівництва на сьогодні перебуває понад 500 футбольних майданчиків.