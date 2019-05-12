На Одещині українець допоміг росіянину незаконно перетнути кордон

Прикордонний наряд відділу "Станіславка" спостерігав як невідома особа незаконно перетнула кордон з Молдови в Україну. Одночасно з території України до порушника наближався автомобіль. До вказаного місця одразу вибула група реагування прикордонників. Правоохоронці поблизу кордону зупинили легковик Toyota української реєстрації під керуванням громадянина України. Крім водія в автівці знаходився 32-річний громадянин РФ.



Обох чоловіків для з’ясування усіх обставин справи прикордонники доставили до підрозділу. В ході проведених заходів стало відомо що 47-річний українець підвіз росіянина зі сторони Молдови до лінії проходження державного кордону та вказав йому місце де той має незаконно перетнути кордон та подальший маршрут руху територією України на напрямку с. Леніно (РМ) – с. Станіслава (Україна). Сам українець тим часом перетнув кордон з РМ в Україну в сусідньому пункті пропуску та на автомобілі рухався до місця зустрічі з порушником.

Чоловіків прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності. Крім того до Національної поліції направлене повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Слідчі дії тривають.



Нагадаємо, російський актор Андрій Мерзлікін, якому у вересні 2017 року заборонили в'їзд до нашої країни, заявив, що перетнув через поле кордон Молдови з Україною.