В Одесской области украинец помог россиянину незаконно пересечь границу

Пограничный наряд отдела "Станиславка" наблюдал как неизвестный незаконно пересек границу из Молдовы в Украину. Одновременно с территории Украины к нарушителю приближался автомобиль. К указанному месту сразу выбыла группа реагирования пограничников. Правоохранители вблизи границы остановили легковую Toyota украинской регистрации под управлением гражданина Украины. Кроме водителя в автомобиле находился 32-летний гражданин РФ.



Оба мужчины для выяснения всех обстоятельств дела пограничники доставили в подразделение. В ходе проведенных мероприятий стало известно, что 47-летний украинец подвозил россиянина со стороны Молдовы до линии прохождения государственной границы и указал ему место, где тот должен незаконно пересечь границу и дальнейший маршрут движения по территории Украины на направлении с. Ленино (РМ) - с. Станислава (Украина). Сам украинец тем временем пересек границу с РМ в Украине в соседнем пункте пропуска и на автомобиле двигался к месту встречи с нарушителем.

Мужчин пограничники привлекли к административной ответственности. Кроме того в Национальной полиции направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Следственные действия продолжаются.



Напомним, российский актер Андрей Мерзликин, которому в сентябре 2017 запретили въезд в нашу страну, заявил, что пересек через поле границу Молдовы с Украиной.