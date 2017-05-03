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На Одещині судитимуть голову сільської ради за хабар

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 3 травня. УНН. Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови сільської ради в Овідіопольському районі за ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

На Одещині судитимуть голову сільської ради за хабар

“Установлено, що керівник органу місцевого самоврядування вимагав та отримав 300 дол. від підприємця за узгодження та підписання договору оренди нежитлового приміщення”, — йдеться у повідомленні.

Співробітники регіональної прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки поліції в Одеській області у січні 2017 року викрили сільського голову під час отримання неправомірної вигоди. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ НП в Одеській області.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

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