На Одещині судитимуть голову сільської ради за хабар
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 3 травня. УНН. Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови сільської ради в Овідіопольському районі за ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
“Установлено, що керівник органу місцевого самоврядування вимагав та отримав 300 дол. від підприємця за узгодження та підписання договору оренди нежитлового приміщення”, — йдеться у повідомленні.
Співробітники регіональної прокуратури спільно з працівниками Управління захисту економіки поліції в Одеській області у січні 2017 року викрили сільського голову під час отримання неправомірної вигоди. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУ НП в Одеській області.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.