В Одесской области будут судить председателя сельского совета за взятку
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 3 мая. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении председателя сельского совета в Овидиопольском районе по ч.3 ст.368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды). Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Установлено, что руководитель органа местного самоуправления требовал и получил 300 долл. от предпринимателя за согласование и подписание договора аренды нежилого помещения", - говорится в сообщении.
Сотрудники региональной прокуратуры совместно с работниками Управления защиты экономики полиции в Одесской области в январе 2017 разоблачили сельского председателя во время получения неправомерной выгоды. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУ НП в Одесской области.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет с конфискацией имущества.