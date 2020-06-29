На Одещині стався конфлікт між представниками парку "Тузловські лимани" та місцевими підприємцями

Інцидент стався між представниками Національного природного парку "Тузловські лимани" та місцевими підприємцями. В результаті конфлікту деякі його учасники отримали тілесні ушкодження.

На місці працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. Обставини події встановлюються. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Нагадаємо, в Одесі у відділку поліції нетверезий чоловік напав та травмував правоохоронців.