На Одещині стався конфлікт між представниками парку "Тузловські лимани" та місцевими підприємцями
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Татарбунарські правоохоронці встановлюють обставини конфлікту на території лісового урочища в селі Лебедівка на Одещині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Татарбунарське відділення поліції в Одеській області.
Інцидент стався між представниками Національного природного парку "Тузловські лимани" та місцевими підприємцями. В результаті конфлікту деякі його учасники отримали тілесні ушкодження.
На місці працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. Обставини події встановлюються. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.
Нагадаємо, в Одесі у відділку поліції нетверезий чоловік напав та травмував правоохоронців.