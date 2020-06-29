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В Одесі у відділку поліції нетверезий чоловік напав та травмував правоохоронців

В Одесі у відділку поліції нетверезий чоловік напав та травмував правоохоронців

Київ • УНН

 • 12127 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Зранку неділі в Одесі нетверезий чоловік увірвався до відділу поліції та травмував правоохоронців, розпиливши їм в обличчя балончик з речовиною дратівливої дії. Про це інформує Суворовський відділ поліції в Одесі, передає УНН.

"У Суворовському відділі поліції розпочали провадження за фактом травмування працівників поліцейської станції "Лузанівка". Близько восьмої години ранку туди увірвався нетверезий 39-річний місцевий житель, налаштований на сварку, і почав висловлюватися на адресу правоохоронців нецензурною лайкою. На прохання поліцейських покинути приміщення чоловік розпилив їм в обличчя балончик з речовиною дратівливої дії, спричинивши хімічні опіки очей. Правоохоронці затримали зловмисника та викликали слідчо-оперативну групу", - повідомили в поліції.

Зазначається, що травмованих поліцейських було доставлено до медичного закладу, а правопорушника - до територіального відділу поліції.

За фактом насильства щодо працівників правоохоронного органу поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, раніше у Львові нетверезий водій на BMW покусав поліцейського та вдарив іншого.

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