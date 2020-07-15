На Одещині шестирічна дівчинка вибігла під колеса вантажівки: загинула миттєво

“За попередньою інформацією, дитина, яка знаходилася на роботі в батька, раптово вибігла з офісного приміщення прямо під колеса вантажівки, що заїжджала в двір приватного промислового підприємства. Від отриманих травм потерпіла померла миттєво”, — повідомили у поліції.

Зазначається, що на місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, а також СОГ по розслідуванню ДТП слідчого управління ГУ Нацполіції.

“Поліцейські встановлюють повні обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, — додається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Україні за півроку в ДТП загинула 61 дитина.