В Одесской области шестилетняя девочка выбежала под колеса грузовика: погибла мгновенно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В результате ДТП в Арцизе, что в Одесской области, погибла шестилетняя девочка. Об этом сообщает Арцизский отдел полиции в области, передает УНН.
“По предварительной информации, ребенок, который находился на работе у отца, внезапно выбежал из офисного помещения прямо под колеса грузовика, который заезжал во двор частного промышленного предприятия. От полученных травм пострадавшая скончалась мгновенно”, — сообщили в полиции.
Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, а также СОГ по расследованию ДТП следственного управления ГУ Нацполиции.
“Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины”, — добавляется в сообщении.
Как сообщал УНН, в Украине за полгода в ДТП погиб 61 ребенок.