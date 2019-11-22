На Одещині рейсовий автобус на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Одеській області внаслідок наїзду пасажирського рейсового автобусу загинула людина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 21 листопада ввечері на автошляху "Одеса-Рені" неподалік села Красна Коса під колесами рейсового автобуса загинув пішохід.
Поліцейськими, які працювали на місці події, попередньо встановлено, що 53-річний водій автобуса на недостатньо освітленій ділянці дороги не помітив чоловіка, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. Від удару пішохід, особа якого поки що невстановлена, загинув миттєво.
Відомості за даним фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються повні обставини події.
Нагадаємо, у Кропивницькому поліцейський на смерть збив пішохода.