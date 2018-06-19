На Одещині продовжують шукати хлопчика, якого накрило хвилею в морі

"На даний момент до пошуків залучені представники ДСНС та поліції. Поки тіло хлопчика не знайшли", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, нещасний випадок стався вчора у с. Приморське. 11-річний підліток, учень Кілійської ЗОШ №2, разом із іншими дітьми відпочивали під наглядом вихователів. Коли всі діти вийшли з води, дорослі побачили 11-річного хлопчика, який залишився на косі. Тренер зайшла в воду та пішла у напрямку хлопця, однак в наступну мить хвиля накрила дитину з головою, та вона зникла з поля зору.