В Одесской области продолжают искать мальчика, которого накрыло волной в море
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 июня. УНН. С восходом солнца спасатели продолжили поиски пропавшего ребенка, которого вчера накрыло волной в море. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Измаильском отделе полиции.
"На данный момент к поискам привлечены представители ГСЧС и полиции. Пока тело мальчика не нашли", - отметили в полиции.
Напомним, несчастный случай произошел вчера в с. Приморское. 11-летний подросток, ученик Килийской ООШ №2, вместе с другими детьми отдыхали под присмотром воспитателей. Когда все дети вышли из воды, взрослые увидели 11-летнего мальчика, который остался на косе. Тренер зашла в воду и пошла в направлении парня, однако в следующее мгновение волна накрыла ребенка с головой, и он исчез из поля зрения.