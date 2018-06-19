В Одесской области продолжают искать мальчика, которого накрыло волной в море

"На данный момент к поискам привлечены представители ГСЧС и полиции. Пока тело мальчика не нашли", - отметили в полиции.

Напомним, несчастный случай произошел вчера в с. Приморское. 11-летний подросток, ученик Килийской ООШ №2, вместе с другими детьми отдыхали под присмотром воспитателей. Когда все дети вышли из воды, взрослые увидели 11-летнего мальчика, который остался на косе. Тренер зашла в воду и пошла в направлении парня, однако в следующее мгновение волна накрыла ребенка с головой, и он исчез из поля зрения.