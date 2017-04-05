На Одещині прикордонники зупинили спробу контрабанди алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У вівторок, 4 квітня, на Одещині неподалік від кордону прикордонники спільно із співробітниками місцевої прокуратури, ДФС та СБУ затримали автомобіль, в якому перевозили бочки та каністри із ймовірно фальсифікованим алкоголем. Про це повідомляє відділ питань взаємодії із ЗМІ адміністрації державної прикордонної служби України, передає УНН.
Так, напередодні оперативні співробітники Держприкордонслужби отримали інформацію про можливе переміщення контрабандної алкогольної продукції. Тому ймовірні шляхи її переміщення були завчасно перекриті.
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“Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили, що в автівці окрім водія перебував організатор контрабандного переміщення товару. Крім того, бочки та каністри, які перевозили вантажівкою, були заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, яка, можливо, є фальсифікованим коньяком. Загальний об’єм виявленої рідини сягнув 4 тис. 600 літрів”, — йдеться у повідомленні.
Під час подальшого відпрацювання місцевості правоохоронці виявили ще трьох чоловіків на автомобілі “ВАЗ”, які, скоріш за все, забезпечували контрабандне переміщення алкоголю.
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“Наразі "ГАЗ-66" та рідина вилучені, а їх вартість становить майже 600 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
Тривають подальші оперативно-слідчі заходи. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ст. 204 КК України.
Як повідомляв УНН, за оцінками експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні становить понад 80%.
При цьому, Мінфін, Мінекономрозвитку і ДФС зняли з себе відповідальність за боротьбу з тіньовим ринком алкоголю.