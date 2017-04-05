В Одесской области пограничники пресекли попытку контрабанды алкоголя

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51939 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105061 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161733 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118985 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118062 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113388 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104847 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107226 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103709 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155108 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Одесской области пограничники пресекли попытку контрабанды алкоголя

В Одесской области пограничники пресекли попытку контрабанды алкоголя

Киев  •  УНН

 • 11159 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во вторник, 4 апреля, в Одесской области недалеко от границы пограничники совместно с сотрудниками местной прокуратуры, ГФС и СБУ задержали автомобиль, в котором перевозили бочки и канистры с вероятно фальсифицированным алкоголем. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

Так, накануне оперативные сотрудники Госпогранслужбы получили информацию о возможном перемещении контрабандной алкогольной продукции. Поэтому возможные пути ее перемещения были заблаговременно перекрыты.

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"В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили, что в машине кроме водителя находился организатор контрабандного перемещения товара. Кроме того, бочки и канистры, которые перевозили грузовиком, были заполнены жидкостью коричневого цвета с характерным запахом спирта, которая, возможно, является фальсифицированным коньяком. Общий объем выявленной жидкости достиг 4 тыс. 600 литров", - говорится в сообщении.

Во время последующей отработки местности правоохранители обнаружили еще трех мужчин на автомобиле "ВАЗ", которые, скорее всего, обеспечивали контрабандное перемещение алкоголя.

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"Сейчас "ГАЗ-66" и жидкость изъяты, а их стоимость составляет почти 600 000 гривен", - говорится в сообщении.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 204 УК Украины.

Как сообщал УНН, по оценкам экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80%.

При этом, Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.

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