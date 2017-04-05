В Одесской области пограничники пресекли попытку контрабанды алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во вторник, 4 апреля, в Одесской области недалеко от границы пограничники совместно с сотрудниками местной прокуратуры, ГФС и СБУ задержали автомобиль, в котором перевозили бочки и канистры с вероятно фальсифицированным алкоголем. Об этом сообщает отдел по взаимодействию со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
Так, накануне оперативные сотрудники Госпогранслужбы получили информацию о возможном перемещении контрабандной алкогольной продукции. Поэтому возможные пути ее перемещения были заблаговременно перекрыты.
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"В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили, что в машине кроме водителя находился организатор контрабандного перемещения товара. Кроме того, бочки и канистры, которые перевозили грузовиком, были заполнены жидкостью коричневого цвета с характерным запахом спирта, которая, возможно, является фальсифицированным коньяком. Общий объем выявленной жидкости достиг 4 тыс. 600 литров", - говорится в сообщении.
Во время последующей отработки местности правоохранители обнаружили еще трех мужчин на автомобиле "ВАЗ", которые, скорее всего, обеспечивали контрабандное перемещение алкоголя.
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"Сейчас "ГАЗ-66" и жидкость изъяты, а их стоимость составляет почти 600 000 гривен", - говорится в сообщении.
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст. 204 УК Украины.
Как сообщал УНН, по оценкам экспертов, доля теневого водочного рыка в стране составляет более 80%.
При этом, Минфин, Минэкономразвития и ГФС сняли с себя ответственность за борьбу с теневым рынком алкоголя.