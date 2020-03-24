На Одещині посадовці порту завдали збитків АМПУ у розмірі близько 5 млн гривень

КИЇВ. 24 березня. УНН. На Одещині СБУ викрила посадовців, які протягом декількох років завдали збитків державі та ДП “Адміністрація морських портів України” у розмірі близько 5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.