На Одещині посадовці порту завдали збитків АМПУ у розмірі близько 5 млн гривень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. На Одещині СБУ викрила посадовців, які протягом декількох років завдали збитків державі та ДП “Адміністрація морських портів України” у розмірі близько 5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що протягом трьох років посадовці спільно з афільованими комерційними структурами протиправно використовували майно держпідприємства. Вони, зокрема, надавали бізнесменам територію портів для розвантаження і зберігання імпортних автомобілів за значно заниженими тарифами та без дозвільних документів”, — сказано у повідомленні.

За попередніми даними слідства, внаслідок функціонування протиправного механізму впродовж 2017-2019 років державним бюджетом і ДП “Адміністрації морських портів України” недоотримано майже 5 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, начальнику державного підприємства “Бердянський морський торговельний порт” Олександру Барчану повідомлено про підозру у завданні державі збитків на майже 2,5 млн гривень.

Також, ще трьом особам повідомлено про підозру у справі завдання 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії ДП “Адміністрація морських портів України”.

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