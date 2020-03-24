В Одесской области чиновники порта нанесли убытков АМПУ в размере около 5 млн гривен

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Одесской области СБУ разоблачила должностных лиц, которые в течение нескольких лет нанесли ущерб государству и ГП “Администрация морских портов Украины” в размере около 5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.