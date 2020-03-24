В Одесской области чиновники порта нанесли убытков АМПУ в размере около 5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Одесской области СБУ разоблачила должностных лиц, которые в течение нескольких лет нанесли ущерб государству и ГП “Администрация морских портов Украины” в размере около 5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“Оперативники спецслужбы установили, что в течение трех лет чиновники совместно с аффилированными коммерческими структурами противоправно использовали имущество госпредприятия. Они, в частности, предоставляли бизнесменам территорию портов для разгрузки и хранения импортных автомобилей по значительно заниженным тарифам и без разрешительных документов”, — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, в результате функционирования противоправного механизма в течение 2017-2019 годов государственным бюджетом и ГП “Администрации морских портов Украины” недополучено почти 5 миллионов гривен.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств протиправной деятельности и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, начальник государственного предприятия “Бердянский морской торговый порт” Александру Барчан сообщено о подозрении в нанесении государству ущерба на почти 2,5 млн гривен.
Также, еще трем лицам сообщено о подозрении в деле задача 2,5 млн гривен убытков Бердянского филиала ГП “Администрация морских портов Украины”.