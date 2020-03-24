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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101043 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104417 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106426 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105352 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 114068 просмотра

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В Одесской области чиновники порта нанесли убытков АМПУ в размере около 5 млн гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Одесской области СБУ разоблачила должностных лиц, которые в течение нескольких лет нанесли ущерб государству и ГП “Администрация морских портов Украины” в размере около 5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что в течение трех лет чиновники совместно с аффилированными коммерческими структурами противоправно использовали имущество госпредприятия. Они, в частности, предоставляли бизнесменам территорию портов для разгрузки и хранения импортных автомобилей по значительно заниженным тарифам и без разрешительных документов”, — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, в результате функционирования противоправного механизма в течение 2017-2019 годов государственным бюджетом и ГП “Администрации морских портов Украины” недополучено почти 5 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств протиправной деятельности и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, начальник государственного предприятия “Бердянский морской торговый порт” Александру Барчан сообщено о подозрении в нанесении государству ущерба на почти 2,5 млн гривен.

Также, еще трем лицам сообщено о подозрении в деле задача 2,5 млн гривен убытков Бердянского филиала ГП “Администрация морских портов Украины”.

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