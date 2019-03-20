На Одещині поліція розслідує побиття очільником міськради своєї підлеглої
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Напередодні очільник Болградської міськради погрожував своїй підлеглій, керівниці одного з комунальних підприємств, після чого штовхнув її, через що жінка отримала тілесні ушкодження. Із заявою вона звернулась до поліції. Про це повідомили у прес-центрі ГУ Нацполіції в Одеській області, передає УНН.
“Виконуюча обов’язки керівника комунального підприємства звернулася із заявою до поліції. Вона повідомила, що посадовець органу місцевого самоврядування висловлювався на її адресу нецензурною лайкою, погрожував та штовхнув її у стіну, в результаті чого вона вдарилася головою. Жінка звернулася по допомогу до медиків та правоохоронців”, - зазначено у повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту.
За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, в Одесі під час сварки один водій вдарив ножем у шию іншого.