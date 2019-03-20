В Одесской области полиция расследует избиение главой горсовета своей подчиненной

"Исполняющая обязанности руководителя коммунального предприятия обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что чиновник органа местного самоуправления высказывался в его адрес нецензурной бранью, угрожал и толкнул ее в стену, в результате чего она ударилась головой. Женщина обратилась за помощью к медикам и правоохранителей ", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.



По данному факту уже начато уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, в Одессе во время ссоры один водитель ударил ножом в шею другого.



