В Одесской области полиция расследует избиение главой горсовета своей подчиненной
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Накануне глава Болградского горсовета угрожал своей подчиненной, руководительнице одного из коммунальных предприятий, после чего толкнул ее, отчего женщина получила телесные повреждения. С заявлением она обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНН.
"Исполняющая обязанности руководителя коммунального предприятия обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что чиновник органа местного самоуправления высказывался в его адрес нецензурной бранью, угрожал и толкнул ее в стену, в результате чего она ударилась головой. Женщина обратилась за помощью к медикам и правоохранителей ", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.
По данному факту уже начато уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Одессе во время ссоры один водитель ударил ножом в шею другого.