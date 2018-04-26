На Одещині підірвали Mercedes
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У місті Чорноморськ Одеської області сьогодні вночі невідомі підірвали Mercedes. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"Вибух стався біля одного з будинків на проспекті Миру. Повідомлення про подію надійшло до відділення поліції майже о четвертій годині ранку. Постраждалих внаслідок вибуху немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, виїздом на місце події слідчо-оперативної групи поліції встановлено, що невстановлена особа підірвала автомобіль Mercedes-Benz, власником якого є 36-річний житель міста, за допомогою гранати УЗРГМ.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Обставини вибуху та громадяни, причетні до його вчинення, встановлюються. Розслідування триває.
Як повідомляв УНН, 24 квітня, в окупованій проросійськими бойовиками Макіївці (Донецька область) прогримів вибух.