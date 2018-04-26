В Одесской области взорвали Mercedes

"Взрыв произошел возле одного из домов на проспекте Мира. Сообщение о происшествии поступило в отделение полиции почти в четыре часа утра. Пострадавших в результате взрыва нет", - говорится в сообщении.



Как отмечается, выездом на место происшествия следственно-оперативной группы полиции установлено, что неустановленное лицо подорвало автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты УЗРГМ.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства взрыва и граждане, причастные к его совершению, устанавливаются. Расследование продолжается.



Как сообщал УНН, 24 апреля, в оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке (Донецкая область) прогремел взрыв.