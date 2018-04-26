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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области взорвали Mercedes

Киев • УНН

 • 9130 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В городе Черноморск Одесской области сегодня ночью неизвестные взорвали Mercedes. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

В Одесской области взорвали Mercedes

"Взрыв произошел возле одного из домов на проспекте Мира. Сообщение о происшествии поступило в отделение полиции почти в четыре часа утра. Пострадавших в результате взрыва нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выездом на место происшествия следственно-оперативной группы полиции установлено, что неустановленное лицо подорвало автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты УЗРГМ.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства взрыва и граждане, причастные к его совершению, устанавливаются. Расследование продолжается.

Как сообщал УНН, 24 апреля, в оккупированной пророссийскими боевиками Макеевке (Донецкая область) прогремел взрыв.

Украинские Национальные Новости

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