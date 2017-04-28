На Одещині дитина впала у колодязь
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Трирічний хлопчик загинув в Одеській області. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
“Трагедія сталася у селищі Велика Балка на території приватного домоволодіння, де дитина 2014 р.н. впала у напівзруйнований 6-метровий колодязь”, — зазначили у відомстві.
Рятувальники МПК “Нерубайське” та Приморського райвідділу ГУ ДСНС України в Одеській області допомогли вилучити тіло загиблої дитини.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 10 квітня у Жовківському районі Львівської області в колодязі знайшли тіло жінки.