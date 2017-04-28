На Одещині дитина впала у колодязь

“Трагедія сталася у селищі Велика Балка на території приватного домоволодіння, де дитина 2014 р.н. впала у напівзруйнований 6-метровий колодязь”, — зазначили у відомстві.

Рятувальники МПК “Нерубайське” та Приморського райвідділу ГУ ДСНС України в Одеській області допомогли вилучити тіло загиблої дитини.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 10 квітня у Жовківському районі Львівської області в колодязі знайшли тіло жінки.