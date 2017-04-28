В Одесской области ребенок упал в колодец
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Трехлетний мальчик погиб в Одесской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
“Трагедия произошла в поселке Большая Балка на территории частного домовладения, где ребенок 2014 г.р. упал в полуразрушенный 6-метровый колодец”, — отметили в ведомстве.
Спасатели МПК “Нерубайское” и Приморского райотдела ГУ ГСЧС Украины в Одесской области помогли изъять тело погибшего ребенка.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, 10 апреля в Жовковском районе Львовской области в колодце нашли тело женщины.