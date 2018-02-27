На Одещині чоловік згвалтував та залишив мерзнути на морозі 11-річну дівчинку

ОДЕСА-КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Балтському районі поліцейські знайшли 11-річну дівчинку та затримали чоловіка, який згвалтував її та залишив мерзнути у лісосмузі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.