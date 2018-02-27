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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61386 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74097 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76906 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106730 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Одесской области мужчина изнасиловал и оставил мерзнуть на морозе 11-летнюю девочку

В Одесской области мужчина изнасиловал и оставил мерзнуть на морозе 11-летнюю девочку

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Балтском районе полицейские нашли 11-летнюю девочку и задержали мужчину, который изнасиловал ее и оставил мерзнуть в лесополосе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

Об исчезновении ребенка в полицию сообщила ее бабушка. По словам женщины, внука гостила у нее, а примерно в 16 часов ушла к родителям, которые живут в этом же селе.

По тревоге были подняты полицейских не только Балтского, и соседних районов. Кроме того, к поискам малолетней присоединились местные охотники и неравнодушные граждане.

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"В четыре часа утра полубессознательною девочку со следами обморожения конечностей было найдено в лесополосе на расстоянии 6-7 километров от села. Несовершеннолетняя рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны одного из местных жителей. По словам ребенка, 19-летний односельчанин изнасиловал ее и покинул в лесу на морозе. Девочка всю ночь бродила в поисках дороги домой", - сообщили в полиции.

Сейчас пострадавшая доставлена ​​в больницу и находится под наблюдением медиков, ее состояние оценивается как стабильное. Подозреваемого задержали. Сейчас с мужчионй, который ранее уже был осужден, проводятся неотложные следственные действия.

Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

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