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На Одещині чоловік вкрав насіння соняшника на мільйон гривень

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 травня. УНН. Працівники поліції під час несення служби з забезпечення безпеки дорожнього руху викрили 27-річного жителя Одеської області, який у власному авто марки Renault Master перевозив 53 мішки викраденого насіння соняшника. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

На Одещині чоловік вкрав насіння соняшника на мільйон гривень

“До чергової частини Савранського відділення поліції надійшло повідомлення від фермера про те, що невідомі особи розбили стіну та проникли до складського приміщення, звідки викрали насіння соняшника у кількості 496 посівних одиниць та 50 літрів протравлювача. Загальна сума збитку, завдана потерпілому, становить більше 1,2 мільйона гривень”, — йдеться у повідомленні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів на 320 км автодороги “Київ-Одеса” працівниками поліції згідно з орієнтуванням був зупинений вантажний автомобіль, в вантажному відсіку якого було виявлено 53 мішки викраденого насіння соняшника. Жодних документів на насіння у 27-річного чоловіка не було та пояснити походження вантажу водій не зміг. Виявлене насіння вилучено. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення вказаного правопорушення.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 27 квітня киянину, затриманому під час спроби збуту викраденого з бібліотеки ім.Вернадського стародруку "Апостол", повідомили про підозру.

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