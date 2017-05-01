В Одесской области мужчина украл семян подсолнечника на миллион гривен
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 мая. УНН. Работники полиции во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения разоблачили 27-летнего жителя Одесской области, который в собственном авто марки Renault Master перевозил 53 мешка похищенных семян подсолнечника. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
“В дежурную часть Савранского отделения полиции поступило сообщение от фермера о том, что неизвестные лица разбили стену и проникли в складское помещение, откуда похитили семян подсолнечника в количестве 496 посевных единиц и 50 литров протравителя. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составляет более 1,2 миллиона гривен”, — говорится в сообщении.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий на 320 км автодороги “Киев-Одесса” работниками полиции в соответствии с ориентировкой был остановлен грузовой автомобиль, в грузовом отсеке которого было обнаружено 53 мешка похищенных семян подсолнечника. Никаких документов на семена у 27-летнего мужчины не было и объяснить происхождение груза водитель не смог. Обнаруженные семена изъяты. Устанавливается причастность других лиц к совершению указанного правонарушения.
По данному факту начато уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, 27 апреля киевлянину, задержанному при попытке сбыта похищенного из библиотеки Вернадского старопечатной “Апостол”, сообщили о подозрении.