На Одещині через негоду скасували навчання в школах
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кілійської РДА вирішила через негоду призупинити навчальний процес. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації районної адміністрації.
“Прийнято рішення про призупинення навчально-виховного процесу в усіх навчально-виховних закладах району 20-21 квітня поточного року і відновлення опалення їх та закладів охорони здоров’я до покращення ситуації”, — йдеться в повідомленні Кілійської РДА.
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У зв’язку із погіршенням погодних умов підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області переведені у посилений режим роботи.
Рятувальники закликають одеситів і гостей нашого регіону максимально обмежити вихід на вулицю, особливо людей похилого віку, дітей і жінок, так як в результаті сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок і електропроводів, а водіїв — обмежити поїздки на далекі відстані.