В Одесской области из-за непогоды отменили занятия в школах
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Килийской РГА решила из-за непогоды приостановить учебный процесс. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации районной администрации.
“Принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса во всех учебно-воспитательных заведениях района 20-21 апреля текущего года и восстановлении отопления их и учреждений здравоохранения до улучшения ситуации”, — говорится в сообщении Килийской РГА.
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В связи с ухудшением погодных условий подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области переведены в усиленный режим работы.
Спасатели призывают одесситов и гостей нашего региона максимально ограничить выход на улицу, особенно пожилых людей, детей и женщин, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и электропроводов, а водителей — ограничить поездки на дальние расстояния.