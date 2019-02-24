На Одещині автомобіль потрапив під електричку, є загиблі

“Подія сталася близько третьої ночі на розі вулиць Івана та Юрія Лип й Інглезі за участю автомобіля ВАЗ. Попередньо встановлено, що 38-річний водій легковика, виїхавши на перехрестя, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою”, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення автомобіля з електричкою водій та його 25-річний пасажир загинули на місці.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами — ред.) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Києві водій Audi здійснив наїзд на електроопору, що стояла на зупинці громадського транспорту. Внаслідок ДТП померла одна людина, ще одна знаходиться в лікарні.



