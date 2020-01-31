На обкладинці глянцевого журналу вперше з'явилася жінка-рабин
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Жінка-рабин Дельфіна Хорвіллер знялася для обкладинки французького журналу Elle. Номер вийшов в продаж у Франції 17 січня, передає УНН.
Так, 45-річна Хорвіллер - одна з трьох французьких жінок-рабинів, що користується авторитетом в країні. В інтерв'ю для видання вона розповіла про свої погляди на зростаючий рівень антисемітизму, фемінізм і рух #MeToo, ностальгії і про свою місію.
Відзначимо, жінку-рабина не можна назвати непідготовленою до зйoмок для обкладинки журналу - як розповіла вона раніше виданню Haaretz, Хорвіллер довелося деякий час працювати моделлю, щоб оплатити навчання.
Як повідомлялося в УНН, раніше видання Time помістило на обкладинку Президента України Володимира Зеленського.