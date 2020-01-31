На обложке глянцевого журнала впервые появилась женщина-раввин

Так, 45-летняя Хорвиллер – одна из трех французских женщин-раввинов, пользующаяся авторитетом в стране. В интервью для издания она рассказала о своих взглядах на растущий уровень антисемитизма, феминизм и движение #MeToo, ностальгии и о своей миссии.

Отметим, женщину-раввина нельзя назвать неподготовленной к сьёмкам для обложки журнала – как рассказала она ранее изданию Haaretz, Хорвиллер пришлось некоторое время работать моделью, чтоб оплатить учебу.

Как сообщалось в УНН, ранее издание Time поместило на обложку Президента Украины Владимира Зеленского.