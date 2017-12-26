На Новий рік в Україні очікується "весняна" погода
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Новий рік по Україні обіцяють "плюсову" температуру, переважно без опадів. Про це у коментарі УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Новорічну ніч очікуємо на території України без опадів, лише в західних та північних областях невеликі опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом. Температура на більшості територіях України вночі та вдень - 2-7 градусів тепла, в північних областях вночі - від 3 тепла до 3 морозу, а вдень - 0-6 тепла", - розповіли в Укргідрометцентрі.
Синоптик зауважив, що суттєво від сьогоднішньої на Новий рік температура не відрізнятиметься, і буде очікуватися "така собі весняна погода".
"Єдине, що на півночі буде пролітати, навіть без істотних опадів, можна так сказати", - підкреслили у відомстві.
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Також співрозмовник агентства додав, що на Новий рік у Києві очікується від 3 градусів морозу до 3 тепла, а вдень - від 0 до 6 тепла і очікується погода переважно без опадів.
Щодо похолодання в Укргідрометцентрі вказали, що наразі такого холодного циклону немає.
Згідно з отриманими синоптиками даними на наступні 15 днів, очікується тепла погода, хоча і два дні - 28 та 29 грудня - температура може знизитися на кілька градусів.
"Прогнозуємо, що десь після 10 січня, не раніше, і такого суттєвого похолодання не видно. Трішки похолодає лише 28-29 (грудня - ред.), але лише на 2-3 градуси", - підсумували в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що в Україну йде потепління.